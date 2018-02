Uns seixanta empresaris participen en una sessió informativa a Manresa sobre les criptomonedes

Més d'una seixantena d'empresaris van assistir divendres al matí la jornada sobre el bitcoin organitzada per PIMEC Catalunya Central al Palau Firal de Manresa. L'acte va servir per aprofundir en el funcionament de les criptomonedes i va plantejar els reptes que ha d'afrontar el teixit empresarial dins d'aquest nou paradigma.

La ponència a càrrec dels analistes de negoci digital de l'empresa King Eclient, Guillem Gómez i Albert Nicolau, va ajudar a emmarcar el naixement de les divises virtuals, les seves característiques i les diferents propostes per part de bitcoin i ethereum, els blockchains més coneguts. En la jornada també va parlar l'ambaixador del croat, Gerard Duelo.

El president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, va incidir en la importància de fer una jornada d'aquestes característiques per analitzar «l'impacte que poden tenir les criptomonedes en les pimes» i com aquestes es podran «aplicar a les empreses». Pintó també va reiterar la transcendència d'adaptar-se en aquest nou paradigma, en què les noves tecnologies «aportaran millores i avenços en la seguretat de les transaccions comercials». La patronal té previst organitzar més sessions sobre blokchain i bitcoin per tot el territori.