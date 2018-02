Els carnavals (i els bombers) seran sempre dels nostres nens i nenes

En les manifestacions del 3 d'octubre es va popularitzar una versió del lema reivindicatiu en voga segons la qual «Els bombers seran sempre nostres!». Ahir al matí, la rua infantil del Carnestoltes va demostrar que la simpatia que desperta el col·lectiu es manté intacta: cinc de les disset comparses de la desfilada manresana tenien el cos dels apagafocs com a protagonistes. Fins i tot, l'escola Bages va tenir el detall de fer circular un camió vermell dels de veritat, cortesia d'un dels pares amb descendència al centre.

El Carnaval Infantil de Manresa va complir quaranta anys coincidint amb l'efemèride paral·lela de l'entitat que l'organitza de forma anual, Imagina't. Amb només una dotzena de persones en el muntatge -Carme Pintó, una de les ànimes del col·lectiu, predicava ahir un cop més la necessitat d'eixamplar el grup-, cada febrer es passeja pel centre de la ciutat -des de la Plana de l'Om fins a la plaça de les Oques- una llarga comitiva que arriba a les tres mil persones.

«Inscrits, de forma oficial, tenim 2.700 participants», va anotar Pintó a aquest diari. Però aquesta xifra remet a la informació facilitada pels col·legis de la ciutat: «A més, també hi ha els nens i nenes i les famílies que s'afegeixen espontàniament a la desfilada».

La rua va aplegar ahir setze centres escolars -representats per les associacions de mares i pares d'alumnes- i el Casal-Ot que gestiona Creu Roja, que totalitzaven disset comparses, la més concorreguda de les quals va ser la que va muntar el Puigberenguer, amb 350 infants i adults. Disfressats de carters -fins i tot n'hi havia un de mida gegant-, van desfilar acompanyats per un remolc ple de paquets per lliurar als destinataris.

Però el protagonisme principal se'l van endur els bombers, perquè gairebé un terç de les comparses van adoptar aquest ofici per crear la seva disfressa. A més de l'escola Bages, també anaven de vermell els nens i nenes de l'Ave Maria, La Sèquia, l'Ítaca i l'Oms i de Prat. En segon lloc del rànquing de feines sol·licitades, hi trobaríem dues branques ben diferents. Per un cantó, els pintors de paleta i pinzell: així guarnits anaven els alumnes de l'Espill i els de la Joviat. I no pas pocs d'ells amb un bigoti primet i altiu com el que va immortalitzar Salvador Dalí. De l'altre, els veterinaris: de bata verda els infants de Les Bases i blava els de la Vedruna.

Durant el matí, el públic també va veure passar astronautes (Flama), cuiners (La Font), metges (La Salle), abelles i apicultors (FEDAC), hereus, pubilles i pagesos (Sant Ignasi), un ramat d'ovelles (Casal-Ot) i la reivindicació en favor de la universalitat de l'escola que van fer els joves estudiants de Valldaura. Amb pancartes on es podien llegir lemes com «La diversitat enriqueix» i «En equip tot és més fàcil», van dir alt i clar que no es pot jugar amb el dret a una educació digna de cap nen ni cap nena d'aquest món. Ni tampoc d'aquesta ciutat.