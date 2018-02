La nova seu de la Generalitat als jutjats vells fa un pas endavant després d'anys aturada

Entre aquest mes i el vinent, la Generalitat farà la licitació per triar l'equip d'arquitectes que redactarà el projecte de la seva futura seu als jutjats vells, a la Baixada de la Seu. Un projecte del qual es parla des del 2012 i que ha anat tenint retards des d'aleshores.

Segons informació del departament de Vicepresidència i Economia, la previsió és que en mig any quedin enllestits els tràmits d'aquesta licitació i redactat el projecte. I afegeixen que s'intentarà no perdre gaire temps, de manera que, mentre es redacti, es farà el que es pugui en paral·lel, com preparar la licitació de l'obra per escollir l'empresa que la farà.

Segons una recerca feta per aquest diari , actualment, la Generalitat paga mig milió d'euros de lloguer a l'any pels locals on reparteix els diferents serveis que té a Manresa.

Les fonts de la Generalitat informen que el que s'ha fet fins ara ha estat el pla funcional, que és la descripció de les necessitats exactes que calen abans de licitar. No ho han dit, però la situació del Govern català, amb l'aplicació del 155, no ha ajudat a agilitzar-ho, més aviat tot el contrari. El que sí que han assegurat és que és un projecte que «tira endavant».

Que les oficines territorials del Govern a Manresa, ara repartides en diversos espais, quedin concentrades en una de sola als jutjats vells, se'n va començar a parlar el 2012. En aquell moment, l'aleshores conseller Recoder va destacar que també seria una manera de donar utilitat a l'edifici, tancat des del 2009, i que en 3 0 4 anys s'haurien amortitzat les obres. No va ser així. El febrer del 2015 aquest diari va recordar que la Generalitat tenia pendent des del 2013 la inversió d'1,7 milions d'euros als antics jutjats.

L'octubre, coincidint amb l'arrencada de l'actual mandat amb Valentí Junyent al capdavant de l'Ajuntament, aquest va anunciar que abans de quatre mesos començarien les obres per condicionar l'edifici de la Baixada de la Seu mitjançant 400.000 dels 1,7 milions d'euros destinats a aquest projecte, diners que la Generalitat va transferir a l'Ajuntament el gener del 2016. Aquests diners havien de servir per finançar el projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut i una part de les obres de rehabilitació, la direcció d'obra, el control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut.

El desembre del 2016, però, hi va haver un canvi substancial en el projecte amb l'anunci de la compra de l'antiga seu de Creu Roja per part de la Generalitat per guanyar metres quadrats a la seva futura casa a Manresa, que naixia petita. Dels 1,2 milions d'euros que havia d'avançar l'Ajuntament es va passar a 4,5 a càrrec, tots, de la Generalitat. L'alcalde va avisar aleshores que aquest canvi podia fer retardar el projecte.



750.000 euros



El maig passat, la Generalitat va aprovar destinar 750.000 euros a projectar la nova seu de la Generalitat a Manresa amb l'encàrrec a l'empresa pública Infraestructures.cat de la licitació de la redacció del projecte, que és el que ha de fer entre aquest mes i el vinent. 400.000 d'aquests 750.000 euros els posa l'Ajuntament amb els diners que va rebre el 2016 de l'1% cultural corresponent a les obres per desdoblar l'eix Transversal.