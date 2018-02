El traçat del Passeig afavoreix més la ruta que la forta pujada de Sant Miquel

La plaça Major de Manresa és un bell escenari per al ball de disfresses final de la rua infantil. Però per arribar-hi es feia necessari que tota la comitiva pugés el costerut carrer de Sant Miquel, un exercici que finalment es va revelar feixuc i prescindible. Els vehicles d'algunes de les comparses participants alentien la marxa i van provocar algun ensurt que va fer replantejar el canvi d'itinerari a Imagina't, entitat organitzadora de la festa.



El traçat que va de la Plana de l'Om a la plaça de les Oques ja està plenament consolidat. Pla en la majoria del seu recorregut -l'únic ascens és el de la prolongació del carrer Guimerà des de Crist Rei a Carrasco i Formiguera-, propicia un òptim desenvolupament de la desfilada, oimés tenint en compte que es passa per vies amples (tot i que ahir, al Passeig, hi havia unes tanques que no tranquil·litzaven gaire). L'itinerari, doncs, té una llarga vida.