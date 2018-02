L'acció «Un poble empresonat» de Manresa ja ha omplert un 71 % dels torns

ARXIU PARTICULAR

Les cel·les seran del 16 al 21 de febrer a la plaça de Sant Domènec ARXIU PARTICULAR

L´acció Un Poble Empresonat arribarà divendres a Manresa amb el 71 % dels torns ja coberts per passar un mínim de dues hores en una cel·la al mig de Sant Domènec. L´acció és organitzada per l´ANC, Òmnium Cultural amb el suport dels Comitès de Defensa de la República (CDR), per reclamar la llibertat dels presos polítics, segons han explicat els promotors de la iniciativa aquest dimarts.

Les dues cel·les de la presó s´instal·laran a la plaça de Sant Domènec de Manresa des del divendres dia 16 fins el dimecres dia 21. S´ompliran en torns de 2 hores durant les 24 hores del dia. Dels 110 torns previstos, un 71 % ja és ple. Falta cobrir el 29 %. Totes les persones interessades en participar-hi es poden inscriure a la pàgina web unpobleempresonat.cat.

La iniciativa es posarà en marxa el divendres a partir de les 6 de la tarda, i una de les primeres persones en entrar-hi serà el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pessarrodona, denunciat per la Guàrdia Civil pels fets de l´1O. Cada dia, entre les 6 i les 8 del vespre, hi haurà persones conegudes de Manresa i comarca que participaran en l´acció.

Per al dirigent de l´ANC a Manresa, Antoni Bozzo, es tracta d´una iniciativa en solidaritat amb els presos polítics, de dignitat «perquè és com si ens empresonessin a nosaltres» i com a denúncia «per la nul·la qualitat democràtica de l´estat espanyol». Segons Bozzo, «vivim moments excepcionals que requereixen accions excepcionals».

Al voltant de la instal·lació es faran activitats parel·leles, i també hi haurà equips per vetllar per la seva seguretat. En total l´acció mobilitzarà més de 200 persones, segons Bozzo.

En nom d´Òmnium Cultural, Jaume Puig ha destacat que la iniciativa coincideixi amb les Festes de la Llum perquè hi donarà més relleu. Juntament amb l´Encesa de la Nova Llum que organitza la mateixa entitat i que es farà dimarts al vespre, «permetrà recordar els presos amb més intensitat».

Les cel·les fan tres metres per dos i mig. En cadascuna hi ha una taula, una cadira, un llit, diverses mantes, una estufa, un matalàs i coixí, i llum.

Òmnium Cultural a Osona és qui va idear aquesta iniciativa que es va dur a terme a la plaça major de Vic el passat novembre. A partir de llavors ha recorregut poblacions com Granollers, Olot o Tàrrega.

Es dóna la circumstància que el 16 de febrer, quan es posi en marxa a Manresa, es compliran quatre mesos de l´empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. També són a presó Oriol Junqueras i Joaquim Forn.