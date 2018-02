Pere Joan Cardona i la coral Escodines, premis Sèquia

L'investigador manresà Pere Joan Cardona, a títol individual, i la coral infantil de les Escodines, en l'apartat col·lectiu, són els dos guardonats amb el Premi Sèquia que atorguen per la Llum la Fundació Universitària del Bages (FUB) i Aigües de Manresa. Ahir es va fer públic el veredicte. El guardó, en forma d'escultures de l'artista Ramon Oms, es lliurarà dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Museu de la Tècnica.

El premi Sèquia es va instaurar l'any passat, quan la FUB va administrar les Festes de la Llum, amb l'objectiu de reconèixer persones i institucions implicats en la ciutat «com els manresans del segle XIV que van construir la Sèquia», va recordar ahir el director general de la FUB, Valentí Martínez.

Pere Joan Cardona rep el guardó per la «creativitat i l'enginy de la seva feina, en aquest cas la investigació mèdica. També pel seu esperit emprenedor en benefici del benestar i la qualitat de vida de les persones», i per la seva capacitat de treballar en equip.

Pel que fa a la coral infantil de les Escodines, formada per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys i dirigida per Rosa Mari Ortega, es vol reconèixer el seu treball en equip i el seu compromís per fer una societat més integradora i per promoure la igualtat d'oportunitats per a infants i joves en risc d'exclusió. L'objectiu de la coral és contribuir a l'accés a la música i la cultura per a tothom. «El treball de la coral ajuda a estendre l'estimació cap a la llengua, l'art, el barri de les Escodines, la ciutat i el país entre infants del barri que tenen diferents llengües maternes, tradicions i orígens culturals».

A la presentació del veredicte, el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern, va destacar que els manresans del segle XIV van protagonitzar i van dur a terme una obra excepcional que «ha configurat el caràcter de Manresa i la comarca del Bages». L'obra va tardar 45 anys a construir-se.

Finalment la regidora de Projecció de Ciutat i Festes de l'Ajuntament, Neus Comellas, va afirmar que els premiats són un exemple de «com afrontar l'adversitat, buscar solucions i projectar-les no tan sols en benefici de la ciutat, sinó més enllà».

A l'edició de l'any passat es va guardonar Pere García a títol pòstum i la cooperativa Mengem Bages. El premi Sèquia va néixer per la Llum passada amb la voluntat que tingui continuïtat cada any durant aquestes festes.