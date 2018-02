Reparen l'espai per a les almoines al Pòpul g. c.

Regió7 es va fer ressò el mes passat que algú havia arrencat la capsa d'almoines que hi havia al costat de l'entrada a la capella (s. XIX) dedicada a la Mare de Déu del Pòpul, a la baixada del Pòpul. Malgrat que la capsa original

no s'ha pogut recuperar, ho han arreglat posant-hi una placa on consta el nom de Nostra Senyora del Pòpul, amb una petita cavitat per a les almoines. -G. C.