El consum d'aigua a les cases arriba al punt més baix a Manresa: 115 litres per persona i dia

Les aixetes de les llars de Manresa cada cop ragen menys. L'any passat la mitjana va ser de 115 litres per habitant i dia, quan a principi de segle era de 180. La caiguda en el consum ha estat del 36%.

Això vol dir que es fan servir cada dia per persona 65 litres menys. Per fer-se'n una idea, una dutxa implica gastar entre 50 i 100 litres.

Però no és que els ciutadans es dutxin menys, sinó que han confluït tot un conjunt de factors que han portat a aquesta notabilíssima reducció del consum.

Per una banda, l'empresa municipal aplica una política de progressiva eliminació dels subministraments per aforament, les anomenades plomes, un antic sistema que aporta una quantitat fixa d'aigua a les llars, tant si s'utilitza com si no.

D'il·limitat a preuat



Les sequeres i la posterior distribució de difusors per ser instal·lats a les aixetes han contribuït notablement a la reducció del consum. També, la cada cop més gran conscienciació dels usuaris que l'aigua no és un recurs il·limitat sinó preuat i que tenir l'aixeta rajant sense parar si no s'està fent servir no té cap mena de sentit.

La irrupció de la crisi que ha castigat severament moltíssimes llars, combinada amb els increments del rebut de l'aigua, també han incentivat l'estalvi. Els que van posar un totxo dintre de les cisternes perquè la descàrrega d'aigua fos menor no l'han pas tret encara que millori la situació econòmica, com tampoc han retirat els difusors de les aixetes un cop instal·lats.

Tot plegat ha confluït en aquesta importantíssima davallada. Una disminució que és constant d'un any per l'altre dintre del període analitzat, amb una única excepció, el 2016, i per un marge petitíssim.

Fins on pot arribar?



Per sota dels cent litres s'entra en la categoria del que s'anomena risc higiènic: la dotació mínima que l'Organització de Nacions Unides (ONU) considera necessària per satisfer les necessitats bàsiques.

5 llacs de l'Agulla menys



Una cosa és la tendència i, una altra, els volums. Perquè sigui possible fer-se una idea del volum d'aigua que s'estalvia cal fer alguns números i posar-los en context.

Dels 3.187 milions de litres de consum domèstic que hi va haver l'any 2015 als 3.171 milions de litres del 2017 hi ha hagut una reducció de 16 milions menys. Aquesta quantitat equival a entre sis i set piscines olímpiques plenes d'aigua, comptant que una piscina olímpica té capacitat per a 2,5 milions de litres.