L'Ajuntament de Manresa paga a 49 dies després d'haver arribat fins als 14 mesos

L'Ajuntament de Manresa ha aconseguit girar full de la situació de precarietat que l'obligava a pagar la majoria de les factures fora de termini. Durant el 2017, a més, s'ha consolidat un termini mitjà a l'hora d'abonar les seves obligacions amb els proveïdors per sota dels 60 dies legals.

Dels fins a 14 mesos que s'havien d'esperar alguns proveïdors el 2011, s'ha passat a un termini mitjà de pagament durant el quart trimestre del 2017 de 49 dies.

Aquest termini continua la tendència de trimestres anteriors: 51 dies el tercer i segon trimestre i 57 dies el primer, segons consta en el darrer informe trimestral de tresoreria.

Quan es cobrava a 14 mesos era l'època dels confirmings, que molts proveïdors recorden perquè consistien en el fet que el banc pagava les factures, però el cobrador perdia un tant per cent, que es quedava l'entitat financera per avançar els diners als quals l'Ajuntament no podia fer front perquè no tenia tresoreria.

El darrer informe trimestral de tresoreria, que deixa constància de la situació d'octubre a desembre, mostra que del total de 3.025 ordres de pagament del període, 663, el 21,9%, s'havien abonat fora del termini legalment establert i 2.362 factures, el 78,1%, dintre de termini.

Pel que fa al volum econòmic, l'Ajuntament va pagar 6,2 milions d'euros, dels quals 395.521 euros, el 6,3%, fora de termini i 5.810.993 euros, el 93,7%, dintre de termini.

Així que tot i que el 21,9% de les factures no es van abonar quan tocava, el volum econòmic de diners que suposen és a l'entorn del 6%.

D'aquesta forma, l'Ajuntament consolida tot l'any 2017 pagant un volum molt superior de factures dintre de termini que les que abona a pilota passada.

Després de passar la part més dura de la crisi amb volums del 95% de les factures pagades fora del termini de temps legalment establert, la situació s'ha girat com un mitjó i el mateix percentatge o superior correspon a les obligacions que han estat satisfetes quan tocava.

Dels vint-i-un informes trimestrals de tresoreria que han estat analitzats per aquest diari des que es va fer notori que els proveïdors de l'Ajuntament la passaven magra per poder cobrar, hi ha un bloc molt compacte que mostra uns incompliments majoritaris a causa dels problemes de tresoreria de l'administració.

Un segon bloc alterna aquest escenari amb un altre de millora amb pujades i baixades. El tercer ja mostra un tomb en la situació amb una minoria clara de factures pagades fora de termini.

Cal dir, però, que amb relació a l'anterior informe de tresoreria, que feia referència al període que va del juliol al setembre passat, la tendència ha empitjorat.

Concretament, de les 2.190 ordres de pagament realitzades, 2.124 van ser pagades dins el període legalment establert. En percentatge: el 97%. Per contra, només 66 obligacions, el 3%, van ser pagades fora de termini.

Si en comptes de fer servir el paràmetre del nombre de factures s'analitza la quantitat de diners dels 5.060.138 euros als quals ascendeixen les 2.190 factures, 4.988.677 euros es van abonar dintre de termini, el 98,6%, el que deixava el volum econòmic de les obligacions pagades fora del termini en 74.461 euros, l'1,4%.