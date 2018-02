A Manresa es pot visitar una exposició sobre el passat i el futur del gas i l'electricitat

Del 14 al 16 de febrer es pot veure a la plaça Sant Domènec de Manresa l'exposició itinerant sobre energia del Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa. L'exposició mòbil estarà oberta al públic de manera gratuïta, de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h.

L´Energytruck visitarà a les properes setmanes les poblacions d´Igualada, Vilafranca del Penedès i Viladecans. La mostra itinerant ha recorregut, des de gener de 2016, més de 42.434 quilòmetres i visitat 246 municipis per fer arribar els coneixements relacionats amb l'energia, el medi ambient i el patrimoni industrial d'una forma amena, interactiva i amb activitats didàctiques conduïdes per educadors especialitzats. Més de 133.345 persones ja han visitat l´exposició, dels quals 50.829 són alumnes de grups escolars de primària, batxillerat i formació professional i més de 82.517 persones ho han fet al costat de diferents col·lectius socials o durant les jornades de portes obertes.

Amb aquest projecte expositiu del Museu del Gas, la Fundació Gas Natural Fenosa pretén contribuir al desenvolupament educatiu, ambiental i cultural de la societat, traslladant, d'una manera molt visual i interactiva, què és l'energia i com podem consumir-la de forma responsable. Així mateix, la mostra llança una mirada al passat per conèixer els canvis històrics i l'avanç social que va suposar l'arribada del gas i de l'electricitat, i també al futur, per descobrir com serà l'energia d'aquí a uns anys.



Una mostra itinerant

El camió compta amb un motor dual de dièsel i de gas natural que genera entre un 15% i un 20% menys emissions de CO2 respecte als motors convencionals de gasoil. Mitjançant el sistema dual i un consum de combustibles aproximat de 70% dièsel i 30% gas natural comprimit, el vehicle contribueix a la millora de la qualitat de l'aire en reduir un 39% les emissions de partícules en suspensió (les denominades PM) i un 30% les emissions de NOx (òxids de nitrògen) respecte a un vehicle només amb combustible dièsel. Aquesta característica del propi recinte, converteix el camió en part integrant dels continguts de l´exposició.

Als seus 70 metres quadrats, l'espai mòbil acull un ampli equipament tecnològic, format per continguts audiovisuals, interactius i multimèdia, a més de panells informatius. Es tracta d'una exposició on poder experimentar amb els continguts a través d'activitats pràctiques centrades en el propi visitant. El projecte també inclou l'oferta de tallers i activitats pedagògiques participatives conduïdes per educadors especialitzats, que divulgaran coneixements de ciència i tecnologia. Les activitats, que són gratuïtes, estan dirigides a tots els públics i estan adaptades a persones amb discapacitat.



Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada l´any 1992 i amb presència als països on la companyia opera, té com a missió la difusió, formació, informació i sensibilització de la societat en temes d'energia i medi ambient.També desenvolupa programes d'Acció Social tant en l'àmbit nacional com a internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l'àmbit cultural promou accions orientades tant a la preservació i difusió del patrimoni històric del sector del gas i l'electricitat, a través del Museu del Gas i el Museu Bolarque, com a la difusió i estimulació artística de la societat, a través de l'espai multidisciplinari del Museu d'Art Contemporani.

El Museu del Gas és un centre cultural que combina l'exposició permanent amb l'organització d'exposicions i conferències, un programa educatiu per a escoles, activitats per a tots els públics i cicles de cinema i música. Des de la seva inauguració en 2012, ha obtingut prop de 500.000 usuaris, tant a la seva seu com a través de les activitats que ha organitzat en altres localitats.