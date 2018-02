La rotonda de la Bonavista entrarà en funcionament dilluns amb els dos carrils

Diumenge es tallarà completament el trànsit a la rotonda de la Bonavista per dur-hi a terme els treballs de pavimentació, si el temps ho permet. Dilluns, ja entrarà en funcionament amb els dos carrils previstos i també el nou sistema semafòric per donar pas tant als vehicles com als vianants. Les obres a la Bonavista, de potes enlaire des de l´estiu passat, encaren així la fase final. Ho han anunciat aquest dimecres el regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Manresa, Marc Aloy; i el de Mobilitat, Jordi Serracanta, acompanyats de tècnics municipals.

És previst que el cap de setmana del 17 i 18 de març es faci l´acte d´estrena obert a la ciutadania.

De fet els treballs d´asfaltatge començaran aquest divendres a tots els carrers de l´entorn de la rotonda: mossèn Jacint Verdaguer, que no afectarà a la mobilitat; Bisbe Comas amb carretera de Vic, que obligarà a tallar el trànsit; i la carretera de Santpedor, on també es desviarà la circulació.

El diumenge és quan es realitzarà l´asfaltatge de la Bonavista i els accessos. Es fa en festiu perquè hi hagi la mínima afectació. Però n´hi haurà, perquè el nus es tallarà completament al trànsit. La pavimentació començarà a les 7 del matí i és previst que es pugui allargar fins a les 10 del vespre. "Tot i que som davant l'últim capítol, encara continuem estant en obres", ha recordat Serracanta. per això ha aconsellat que el cap de setmana s'eviti circular-hi.

Diumenge qui circuli per la carretera de Vic en direcció al centre es desviarà pel carrer Indústria; qui ho faci per la carretera de Vic en sentit nord haurà d´anar pel carrer Bilbao; qui ho faci pel Passeig en direcció a la Bonavista s´haurà a la plaça Onze de Setembre.

El dilluns 19, la rotonda ja entrarà en funcionament amb tota la seva capacitat, amb dos carrils de circulació. Fins ara només ho ha fet amb un. L´únic punt que continuarà tallat al trànsit és la carretera de Santpedor en direcció pujada perquè encara s´està treballant amb la xarxa d´aigua.

Aquesta és la previsió. Però hi ha un pla B en cas de pluja. Llavors la pavimentació es traslladaria al dia de la Llum, el dimecres 21, que també és festiu a la ciutat.

Amb la rotonda ja operativa també es posarà en marxa la nova senyalització semafòrica «per trobar un equilibri entre la mobilitat dels vehicles i facilitar la circulació de vianants», segons Serracanta.

La principal novetat és que a les sortides de la rotonda es combinarà el vermell i l'ambre intermitent per als vehicles per prioritzar el pas de vianants i, al mateix temps, possibilitar que passin els cotxes quans no hi hagi gent creuant. «Aquests dies s´estan fent proves, però no és un element estàtic» sinó que s´aniran fent ajustaments en funció de les necessitats que es detectin. Ha destacat Serracanta.

Segons Aloy, es tracta d´una obra de gran complexitat que s´ha dut a terme pràcticament dins el termini establert, que era a finals de gener. La pluja ha generat problemes i ha obligat a treballar alguns diumenges.

Les obresa a la Bonavista van començar l´estiu passat. A l´octubre ja es va obrir, però només amb un carril. Des de llavors s´han concentrat a tot l´entorn. Inclouen una zona verda on s´hi continuarà treballant els pròxims dies.