El Síndic de Greuges atendrà a Manresa el dia 8 de març

L´equip del Síndic de Greuges de Catalunya atendrà el dijous, 8 de març de 9 del matí a 3 de la tarda, les queixes i consultes dels manresans i manresanes al Centre Cultural el Casino, al passeig Pere III, 27.

Per concertar entrevista es pot enviar un missatge al correu electrònic sindic@sindic.cat o també trucar al telèfon gratuït 900 124 124.

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.