Tretze contenciosos més contra el nou pla urbanístic de Manresa

La junta de govern local del 23 de gener va aprovar la personació de l'Ajuntament de Manresa com a codemandat en el primer contenciós que es presentava contra el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La junta de govern d'aquest dimarts va fer el mateix amb tretze contenciosos més.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va advertir que darrere d'aquest primer contenciós n'hi hauria més i així ha estat. A la següent junta de govern s'ha donat curs a tretze més i, a partir d'ara, caldrà veure quina és la quantitat total de contenciosos que recull el nou planejament urbanístic.

En tots els casos, la junta de govern pública va aprovar la personació de l'Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sengles recursos contenciosos administratius interposats contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, de la Generalitat, d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Manresa.

El primer recurs contenciós administratiu va ser presentat per un particular, però les accions judicials contra el nou marc urbanístic de la ciutat també poden ser impulsades per societats. Des del 26 de setembre hi havia dos mesos de temps perquè els afectats pels canvis introduïts en el planejament presentessin recursos, que ara van seguint el seu tràmit.