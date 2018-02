El barri vell de Manresa estrenarà la Placeta de la Mel

Per unanimitat de les forces polítiques representades a l´Ajuntament de Manresa s´ha aprovat donar el nom de Placeta de la Mel a l´espai lliure situat a la cantonada del carrer de la Mel amb el carrer Urgell.

La decisió s´ha pres un cop s´ha constatat que es tracta d´un nom que ja s´ha començat a fer familiar entre el veïnat.

Això sí, el ´bateig´ serà provisional. Amb l´enderroc de l´edifici que havia ocupat l´establiment dels Marbres Prunés, a la cantonada dels carrers Mel i Urgell, va quedar un solar lliure i obert a la ciutadania que s´ha adequat amb bancs, arbres i jardineres.

Els veïns van proposar donar nom a l´espai, però es tracta d´un espai provisional, ja que tot el tram del carrer de la Mel està pendent d´un Pla de Millora Urbana. Des del punt de vista urbanístic, doncs, no és possible determinar ara la qualificació ni els límits d´aquest espai.

Per tant no s´ha estimat convenient incoar un procediment de nomenclàtor ni vincular-lo al Reglament d´Honors i Distincions per donar a l´espai el nom d´una persona. Tanmateix s´ha cregut oportú donar-li un nom de forma provisional durant el temps que l´espai tingui l´actual configuració de placeta.



El nom desapareixerà

El nom, però, desapareixerà un cop executat el projecte que es derivi del Pla de Millora Urbana i canviï la configuració de l´espai.

Cal recordar que el març de l´any passat les associacions feministes i anticapitalistes de Manresa que integren la Comissió 8-M van batejar aquest espai com a plaça de Mercè Angla. Les entitats que formen la comissió van celebrar-hi el Dia de la Dona amb un recital poètic, un vermut, una arrossada popular i una representació teatral. Amb aquesta iniciativa es va voler homenatjar Mercè Angla, que va esdevenir un dels puntals de l´Associació de Veïns del Barri Vell quan es va formar, el 1976, i va treballar per la rehabilitació del centre històric.

Tot seguit, l´Ajuntament va retirar la placa perquè no es va complir el procediment habitual per escollir les denominacions de carrer. El govern va argumentar que hi ha una comissió de treball de nomenclàtor que decideix aquests temes, i els noms de tots els espais públics es decideixen en aquest organisme i s´aproven al ple municipal.

Un cop valorada la proposta de la Comissió 8 de Març, s´ha considerat que no s´escauria perquè el nom desapareixeria amb el temps, però l´Ajuntament ha acordat incorporar el nom de Mercè Angla dins la cartera de noms de dona que es proposen per al nomenclàtor de la ciutat.