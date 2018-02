Cots, Guix i Pujada Roja celebra el Carnestoltes

L'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja celebra, dissabte, la Festa del Carnestoltes amb sortida a les 8 del matí del local social de l'entitat per anar al Tibidabo de Barcelona. Allà, es farà una visita a la basílica del Sagrat Cor de Jesús i a l'Observatori Fabra, seguides de dinar al restaurant L'Escut de Vallirana, on hi haurà Festa del Carnestoltes amb ball de disfresses i un concurs. El preu de la sortida és de 43 euros i cal haver fet la reserva i abonat l'import fins al dia 7 de febrer.