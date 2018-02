Cs demana formalment no ser proponent de la moció 'republicana' que ha causat un embolic estatal

El ple de Manresa d'aquest dijous, 15 de febrer, ha arrencat amb la lectura per part de l'alcalde, Valentí, Junyent, d'un escrit entrat pel grup municipal de Ciutadans en el qual demana que les seves sigles siguin eliminades com a grup proponent de la moció que apel·la a la mobilització a favor de la República Catalana. El partit al·lega que no l'han arribat a signar, perquè han decidit no donar-li suport.

Cal recordar que s'ha generat els darrers dies un embolic estatal per l'adhesió de Cs de Manresa a una moció 'republicana' que posteriorment han dit que no signarien. El president del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa, Andrés Rojo, va negar dimarts que la moció que avui arriba al ple hagués estat signada per ells. D'altra banda, si hi apareixen com a proponents és perquè van donar el vist-i-plau. I el govern municipal ho té per escrit.

Rojo, requerit per Regió7, va voler aclarir -després que la informació s'escampés com la pólvora a nivell estatal- que si l'ordre del dia de l'Ajuntament de Manresa els fa constar com a proponents de la moció -al costat d'ERC, CDC i DM- ha estat perquè inicialment es van mostrar a favor d'una proposició per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

Però afegeix que, un cop analitzada en profunditat, "ni l'hem signat ni la signarem". Per a Rojo, la interpretació que se n'ha fet de que Ciutadans de Manresa està a favor de la República Catalana "és un acudit".

D'altra banda, si Ciutadans apareix entre les forces polítiques proponents de la moció és perquè, segons ha reconegut Rojo, inicialment es van mostrar favorables a les seves conclusions: treballar pels drets de les dones, l'elaboració de plans d'igualtat i prevenir qualsevol tipus de discriminació vers les dones.

El que no havien vist, quan van expressar el desig de secundar la moció, va ser que en el text de l'exposició prèvia de motius hi havia aquest text: "Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures".

Així que Ciutadans va mostrar-se a favor d'una moció sense tenir coneixement fil per randa del conjunt del text i el govern municipal de CDC i ERC els va incloure com a proponents sense que haguessin signat la moció.