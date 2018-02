El més destacat del ple de l'Ajuntament de Manresa del 15 de febrer

El més destacat del ple d'aquest 15 de febrer:

Moció pel Dia Internacional de les Dones



El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa d'aquest 15 de febrer ha començat amb la intervenció de la secretària general de UGT al Bages-Berguedà, Mercè Gómez, en nom també de CCOO i fent ús del reglament de participació ciutadana, en la moció presentada per CDC, ERC i DM per commemorar el Dia Internacional de les Dones.

Cs demana formalment no ser proponent de la moció 'republicana' que ha causat un embolic estatal



Abans de la primera intervenció, l'alcalde Valentí Junyent ha fet lectura d'un escrit entrat pel grup municipal de Ciutadans en el qual demana que les seves sigles siguin eliminades com a grup pro ponent de la moció a favor de la república catalana, un text que no havien arribat a signar, perquè han decidit no donar-hi suport. Més informació aquí.

Manresa aprova el nou pla de camins rurals



El ple municipal ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic de Camins de Manresa, un document que posa les bases per compatibilitzar l´ús agrícola i el de lleure. Més informació aquí.

El barri vell de Manresa estrenarà la Placeta de la Mel



Per unanimitat de les forces polítiques representades a l´Ajuntament de Manresa s´ha aprovat donar el nom de Placeta de la Mel a l´espai lliure situat a la cantonada del carrer de la Mel amb el carrer Urgell. La decisió s´ha pres un cop s´ha constatat que es tracta d´un nom que ja s´ha començat a fer familiar entre el veïnat. Més informació.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió plenària número 1/2018, del dia 25 de gener de 2018.-

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 593, de 26 de gener de 2018, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018, dins del Pressupost prorrogat vigent.-

2.2.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 776, de 2 de febrer de 2018, sobre substitució del titular de l´Alcaldia pel primer tinent d´alcalde, els dies 3 i 4 de febrer de 2018.-

2.3.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 996, de 7 de febrer de 2018, sobre aprovació del Protocol d´Actuació de Carnestoltes Infantil 2018, del dia 11 de febrer de 2018.-

2.4.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 1199, de 9 de febrer de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d´enderroc dels edificis situats al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de Manresa.-

3. ÀREA DE TERRITORI

3.1 Regidoria delegada d´Urbanisme i Llicències

3.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Urbanístic de Camins de Manresa.-

4. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1 Regidoria delegada de Cultura i Joventut

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació de l´acord d´aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de la concessió del premi Pare Ignasi Puig i Simon per a l´any 2017, per un import de 1.500€.-

5. ÀREA D´HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1 Regidoria Delegada d´Hisenda i Organització

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de l´Organigrama funcional de l´Ajuntament de Manresa.-

6. PROPOSICIONS

6.1.- Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, C´s, DM i del regidor Miquel Davins Pey, per donar nom, de manera provisional, a un espai lliure de la ciutat situat entre els carrers d´Urgell i de la Mel.-

6.2.- Proposició dels Grups Municipals d´ERC, CDC, C´s, DM i del regidor Miquel Davins Pey, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.-

6.3.- Proposició del Grup Municipal de C´s, sobre l´adhesió de l´Ajuntament de Manresa a la campanya "Recicla Vidrio por ellas".

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-



II. CONTROL DE L´EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l´alcalde i els regidors i regidores delegats de l´Alcaldia des de l´anterior donació de compte al Ple municipal.-

9.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 3, 4 i 6, que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 de gener de 2018, i de l´acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 59, del dia 19 de desembre de 2017.-

10.- Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d´acords adoptats pel Ple de l´Ajuntament de Manresa.-

11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L´EQUIP DE GOVERN.-