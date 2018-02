Explicar la feina del voluntariat allà on els vulguin convidar

? Creu Roja Manresa ha tancat el 2017 amb 305 voluntaris. L'entitat, però, no vol abaixar la guàrdia perquè en continua necessitant. Una de les iniciatives que va anunciar el seu president de cara a aquest 2018 passa per anar a explicar la feina que desenvolupen allà on els vulguin convidar, des d'escoles a espais per a la gent gran. Dels 305 voluntaris, 187 són dones i 118 homes; 16 tenen de 16 a 20 anys; 91, de 21 a 30; 68, de 31 a 40; 48, de 41 a 50; 43 de 51 a 60; 16, de 61 a 65; i 23, més de 65 anys.