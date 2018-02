L'última campanya de Creu Roja per atraure nous voluntaris n'hi ha portat més que mai

Buscava voluntaris que hi poguessin anar els dies d'entre setmana i, també, amb uns perfils professionals concrets. Per aconseguir-ho, el gener de l'any passat Creu Roja Manresa va presentar la campanya «Busquem el teu cap». Un any després, el balanç no pot ser més positiu. És la vegada que l'entitat ha aconseguit més voluntaris amb una campanya d'aquest tipus. Al llarg del 2017 va rebre 129 sol·licituds de persones interessant-s'hi, de les quals ho han acabat sent 64, xifra que suposa prop del 50% del total, mentre que en anteriors campanyes el percentatge solia ser del 10%.

El president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera, va presentar aquest dimecres els resultats admetent que han superat amb escreix les seves expectatives. És cert. Quan van presentar la campanya, va esmentar que l'habitual era que, si demanaven informació un centenar de persones, només el 10% arribessin al final, i que si en aquesta ocasió aconseguien que fossin el 20% ja estarien contents.

Perfils professionals



La presentació es va fer a la seu de Creu Roja i Càritas al carrer del Joc de la Pilota, batejada com El Portal, i amb Riera hi van ser les tècniques Elena Cerdán i Queralt Serra i col·laboradores i integrants del programa de gent gran, entre les quals una de les incorporacions gràcies a la campanya «Busquem el teu cap», la manresana Victòria Bohigas, que el mes que ve farà un any que va entrar a l'entitat.Cerdán, tècnica de voluntariat de Creu Roja, en destacava el perfil professional, que l'entitat buscava de manera específica en aquesta campanya, i que ha aconseguit: logopedes, psicòlegs, professors, dissenyadors gràfics.

Bohigas, que té formació de treballora familiar i auxiliar de geriatria i força temps lliure, va explicar que, quan va veure l'anunci de la campanya a Regió7, de seguida va saber que el cap que buscaven era el seu. Feia temps que cercava algun lloc on poder donar un cop de mà, però no el trobava.

«No et sents mai sola»



La campanya li ho va posar amb safata. Els dilluns i divendres, de 10 del matí a 12 del migdia, va a fer activitats diverses a la quinzena d'usuàries del programa de gent gran: tallers d'estimulació cognitiva per millorar la memòria, tallers relacionats amb la salut, coaching, relaxació... La seva experiència no pot ser més positiva. «Em vaig donar a conèixer, vam passar per uns tràmits i entrevistes i vam encaixar perfectament perquè el que buscaven i el que jo podia oferir coincidia». Assenyala que «sempre hi ha l'ajuda de les professionals; no et sents mai sola» i, quant a les usuàries, que, «molts cops, quan marxo del taller penso qui ha ensenyat a qui i crec que elles són unes mestres de vida. Cada dia m'enduc el seu amor i la seva experiència».

Disposar de més voluntaris, va apuntar Riera, ha permès a l'entitat que campanyes com la recollida de joguines, que aquest Nadal va canviar el format, hagin estat un èxit. «Sense el voluntariat amb la coordinació de l'equip tècnic no hauria estat possible».