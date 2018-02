Manresa insta els nascuts el 21 de febrer a participar en la trobada "Lluminaires"

L'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum volen celebrar la Festa de la Llum acompanyats de les persones que han nascut precisament el dia que se celebra: el 21 de febrer. És per aquest motiu que, un any més, fa una crida a totes aquelles persones nascudes en aquesta data per tal que es posin en contacte amb l'Ajuntament a través d´un formulari.

L'acció que es durà a terme s´anomenarà "Lluminaires" i pretén organitzar una trobada amb altres persones nascudes en aquesta data (indistintament de l'any) coincidint amb la Festa de la Llum, que commemora aquell fet misteriós que va permetre fer arribar l´aigua a la ciutat a traves de la Sèquia.

El formulari s'ha d'omplir amb algunes dades personals abans del dia 19 d'aquest mes i servirà perquè l´Ajuntament es pugui posar en contacte amb tots els interessats.