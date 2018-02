La UPC de Manresa col·loca unes grans lletres i el seu anagrama davant l'edifici de les Bases

L'Escola Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), la UPC de Manresa, està aprofitant el seu 75è aniversari per fer canvis en la seva imatge amb la finalitat de potenciar-la. La darrera l'està portant a terme aquest dijous al matí, amb la instal·lació d'unes grans lletres (UPC) de color blau, el que identifica la universitat manresana, davant la façana de l'edifici de les Bases de Manresa i, a un costat, el seu anagrama, també de grans dimensions i del mateix color blau identificatiu.

El primer que va fer la UPC per potenciar la seva imatge, a finals de l'any passat, va ser retirar les tanques de bardissa que hi havia al perímetre de l'edifici amb l'objectiu d'obrir-se més a la ciutat, quelcom que ha aconseguit perquè aquestes tanques configuraven una mena de barrera que, una vegada han anat a fora, ha desaparegut i ha fet més fluïda la relació entre l'edifici i el carrer. Alhora, es va prohibir aparcar davant mateix de l'entrada principal. Ara, com ja es va dir aleshores, hi estan instal·lant les lletres i l'anagrama.



Conferència de Luís Torner



Aquest dijous, en el marc del cicle de conferències en commemoració del 75è aniversari de l´EPSEM i de l'Associació TIC3, la sala d'actes de la UPC de Manresa acollirà, a 2/4 de 8 del vespre, la conferència "Fotònica: de la ciència-ficció a la vida real", que impartirà el berguedà Lluís Torner, director de l´Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), institut universitari de recerca adscrit a la UPC i ubicat a Castelldefels, al Campus del Baix Llobregat. El científic parlarà dels darrers avenços en fotònica, un àmbit que està avançant a passos de gegant, amb aplicacions que fins no fa gaire eren pura ciència ficció i que ara són una realitat en la vida diària, tant a casa com en l´entorn laboral.

La conferència comptarà amb la presència de Joan Badia, responsable de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, i Xavi Cano, director de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manresa.