30.000 espelmetes i un record per als presos polítics en la 6a Encesa de la Nova Llum

Un llacet de color groc a la propaganda de l'Encesa de la Nova Llum recorda que no serà com sempre. En el decurs de l'acte es recordaran els presos polítics -els Jordis, Junqueras i Font- amb projeccions i, també, amb l'acció "Un poble empresonat", que ha de començar avui divendres, a 2/4 de 8 del vespre i no a les 6, com van informar inicialment els organitzadors, Òmnium Bages-Moianès i l'ANC Bages.

L'horari s'ha canviat perquè han convocat una manifestació que sortirà a les 7 de la tarda de la plaça Major per anar a la plaça de Sant Domènec, on s'estrenarà "Un poble empresonat", que s'allargarà fins el dia de la Llum, el 21 de febrer. Aquesta perfomance de denúncia convida les persones que ho vulguin a entrar en una presó simbòlica per torns per posar de manifest el greu dèficit democràtic que viu l'Estat espanyol.



La 6a Encesa de la Nova Llum tindrà lloc dimarts vinent, dia 20 de febrer. Es convoca la gent que vulgui col·laborar a encendre les espelmetes que vagi a la plaça de Sant Domènec a les 7 de la tarda. L'acció començarà a partir de 2/4 de 8. Aquest divendres al migdia n'han fet la presentació Jordi Corrons, president d'Òmnium Bages-Moianès, i la il·lustradora i dissenyadora gràfica de Sant Vicenç de Castellet Montse Bugatell, acompanyats per alumnes d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà que, vestits de color groc, han encès algunes del prop de 150 d'espelmes que també lluïran el dia 20 a la façana de la Buresa. Davant l'edifici també hi haurà uns cubs de llum, obra de l'artista Bruno Pérez Juncà.

Sis anys de la primera encesa

Corrons ha recordat que l'encesa va ser l'aportació d'Òmnium als actes de la Festa de la Llum quan en va ser l'administradora. Una activitat que s'ha anat fent durant aquests anys com una manera simbòlica de "mantenir viva la cultura, la llengua, ara més que mai, i un país cohesionat i capaç de tirar endavant els reptes que cregui oportuns". Es repartiran 30.000 espelmetes pel Centre Històric. A Sant Domènec hi haurà la figura dissenyada per Bugatell, una estrella que "propagarà la llum a partir d'un punt central", com una rosa dels Vents i una manera d'enviar positivisme des de Manresa a tot el territori català. A la plaça també hi haurà música amb Lluís Atcher; en acabar, Músics per la Llibertat interpretaran el Cant dels Ocells com fan cada dia a les 7 de la tarda a la plaça Major.

També es posaran espelmetes al Born, a la Plana de l'Om, al carrer de Sant Miquel, a la plaça Major i al passatge de Sant Ignasi Malalt i el carrer de Sobrerroca cap a la plaça d'Europa. Per això calen voluntaris, a banda de les entitats, associacions de veïns i comerciants i empreses que ja s'hi han apuntat.