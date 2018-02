Afectacions de trànsit a l'entorn del Sobrerroca i carrer Dama per treballs relacionats amb la Llum

Fins a les 2 del migdia d'avui, divendres, es faran treballs en l'enllumenat públic als carrers Sobrerroca i Dama, per actes relacionats amb la festivitat de la Llum. Hi haurà afectacions al trànsit. Es tallarà el pas al Passatge dels Amics, i els vehicles que circulin pel Sobrerroca hauran de continuar en direcció a la plaça Major i continuar per Cap del Rec per anar al Carme. El Dama es tallarà des del carrer del Joc de la Pilota.