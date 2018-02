Althaia practica cada any 120 ostomies que permeten evacuar per una bossa intestinal

No es veuen ni es noten. Ni fan pudor ni soroll. S´adhereixen a la pell i fins i tot hi ha grans marques de moda que fan peces de roba interior perquè hi encaixin. N´hi ha de diverses mides. Són les bosses que utilitzen les persones ostomitzades per recollir la seva femta o l´orina directament del budell a través d´una obertura a l´abdomen. D´aquesta cirurgia se´n diu ostomia. A la Fundació Althaia de Manresa se´n fan entre 100 i 120 l´any. Recentment s´ha posat en marxa l´Associació Catalana d´Ostomitzats (ACO) de la Catalunya Central amb l´objectiu de donar suport als pacients ostomitzats, donar-los visibilitat i normalitzar l´ostomia. És una cirurgia que salva vides, explica l´adjunt cap del Servei de Cirurgia d´Althaia, Pablo Collera.

Les ostomies «són més comunes del que sembla i del que es parla», i tot i que sovint se les relaciona amb el càncer, el de còlon o bufeta per exemple, també es pot practicar a causa d´una malaltia inflamatòria intestinal, una fístula o en cas d´urgència, ja sigui per un accident o una infecció severa. «Salva vides», afirma Collera.

Un cop feta l´ostomia per vèncer una malaltia o afecció, comença un altre procés. El període d´adaptació. En la majoria de casos la persona afectada haurà de dur sempre la bossa al damunt per evacuar la femta o l´orina. «No diem mai que aquesta adaptació serà curta i fàcil, però es pot acabar fent una vida normal», comenta la presidenta de l´Associació Catalana d´Ostomitzats, Neus Cols. És en el que més insisteixen i el que genera més dubtes, temors i angoixes entre els pacients.

«És un tema que no és agradable. Estem parlant d´uns forats a l´abdomen, que no tenim continència... No és agradable, però és una realitat», i d´aquí la importància que s´hagi implantat un grup de l´associació a la Catalunya Central, remarca. La idea és que comparteixin experiències, treure pors i vèncer límits.

De moment són una desena de membres. Molt pocs comparats amb el centenar d´ostomies que es fan cada any a la Fundació Althaia de Manresa. Hi ha un gran desconeixement i pudor que comença per un mateix. «Jo ho comparo amb les mastectomies en càncers de mama. Fa uns anys les dones a qui treien un pit no en parlaven. Avui en dia es fa amb naturalitat i la societat ho accepta. Jo espero que amb el temps passi el mateix amb les ostomies».

El que més preocupa les persones ostomitzades és poder fer una vida normal un cop s´han recuperat de la cirurgia. En alguns casos com el de malalties intestinals, fins i tot millora la qualitat de vida. «Una ostomia no és una malaltia, ni una desgràcia, ni un càstig ni una vergonya», diu Cols. «És una solució quirúrgica a un problema de salut que ens permet continuar gaudint de la vida i fer-ho amb qualitat».

Els pacients d´oncologia o els que són atesos per una urgència es troben d´un dia per l´altre amb l´ostomia, el que fa que el procés pugui ser més traumàtic que no pas una persona amb una malaltia inflamatòria intestinal. En aquest darrer cas la possibilitat d´haver de ser intervingut ja es planteja des de l´inici i hi pot haver un període d´assimilació.