Aprovada la moció per la república feminista amb el vot en contra de Ciutadans

Després del rebombori d'àmbit estatal generat per l'adhesió del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa a una moció sobre el Dia de la Dona que apel·lava a la mobilització per fer de la «República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures» (vegeu diari de dimecres), aquest dijous era el dia de fer marxa enrere.

Sense admetre que el que havia passat era que no s'havien llegit fil per randa la moció, el grup de Ciutadans va fer arribar un escrit a l'alcalde, Valentí Junyent, que va llegir a l'inici del debat del punt de l'ordre del dia del ple municipal, en el qual demanava que les seves sigles fossin eliminades com a proponents de la moció, recordava que no havien arribat a signar la moció i afirmava que havien decidit no donar-hi suport.

Després que Cs de Manresa fes públic un comunicat en el qual assegurava que aquest grup municipal «mai donarà suport a una moció que faci al·lusió a una república catalana», aquest dijous, en el ple, Andrés Rojo va afirmar que «bar-rejar disputes ideològiques amb el Dia de la Dona és contraproduent», i va advertir que la lluita per la igualtat no era patrimoni de ningú, perquè «ningú pot repartir carnets de feminista».

I va lamentar que el biaix ideològic hagués impedit un consens més ampli.

De fet, més enllà de la gran repercussió que havia tingut que Cs sortís com a proponent d'una moció republicana, el punt sobre el Dia de la Dona va estar enormement fragmentat.

ERC, CDC i DM proposaven una moció que va recollir una esmena de substitució de la CUP i una esmena d'addició presentada pel PSC, que incorporava peticions plantejades pels sindicats UGT i CCOO.

La regidora de la CUP Gemma Tomàs va explicar la moció alternativa, entre moltes altres raons, perquè donaven suport a la vaga de 24 hores que demanaven que es portés a terme moviments feministes i no la de 2 hores dels sindicats majoritaris. Segons Tomàs, «el que realment funcionaria seria una vaga de dones treballadores indefinida» en la qual, a banda de les tasques laborals, «es deixessin de fer les tasques domèstiques».

El president del grup del PSC, Felip González, va explicar que la seva formació, com UGT i CCOO, «dóna suport a la vaga de 2 hores», i va advertir de la necessitat de fer passos endavant cap a la igualtat des de tots els fronts. Va ser amb ànim d'introduir les aportacions que feien els sindicats que es presentava la moció d'addició.

Per part de DM, Ton Sierra va fer una crida a tothom perquè cadascú reflexionés «sobre la nostra part de responsabilitat» en les desigualtats entre sexes.

La regidora de la Dona, Cristina Cruz, va defensar que «la reivindicació va més enllà del 8 de març i impregna tots els dies de l'any». El govern va integrar part de l'esmena del PSC, però com els atesos mantenien la referència a la República Catalana els socialistes es van abstenir. La CUP també es va abstenir, per altres motius, i va ser aprovada pels proponents.