Consells i recomanacions per prevenir l'addicció als videojocs

La Fundació Althaia va publicar l´any passat una guia pràctica adreçada a pares de nens i adolescents titulada «Prevenció de l´addicció a les pantalles», en la qual hi ha una part de consells sobre el bon ús de televisió, mòbil i videojocs. Pel que fa als videojocs, la guia recomana als pares:

1.- Triar videojocs apropiats per a l´edat del seu fill. L´edat recomanada es pot consultar al codi Pegi, que es pot veure en unes etiquetes col·locades als estoigs dels videojocs.

2.- Mostrar interès pel joc. «Hem de saber a què estan jugant els nostres fills», incideix la psicòloga d'Althaia Dominica Díez.

3.- Cal descansar cinc minuts després de cada partida.

4.- No jugar més d´una hora seguida.

5.- No jugar una hora abans d´anar a dormir, ja que, segons Díez, els videojocs produeixen «una sobreexcitació a nivell cerebral i la llum de les pantalles afecta els nivells de l'hormona melatonina, que regula la son».

6.- És millor jugar en un espai comú de casa que a l´habitació.

7.- No permetre que els fills juguin si ells no són a casa (en funció de l´edat); és a dir, que el joc no faci de cangur.

8.- També és important que expliquin que hi ha persones que no tenen bones intencions, ja que actualment els videojocs on-line permeten xatejar i, per tant, els menors poden entrar en contacte amb desconeguts.

Seguint la línia del consell anterior, és molt important protegir la intimitat dels fills.

9.- Pot fer els deures i després jugar, o bé jugar una estona i després fer els deures. Cal estar al cas que el fill no faci els deures de qualsevol manera per poder jugar.

10.- És normal que el menor s´alteri jugant i cridi, ja que està immers en el joc.

11.- És preferible que jugui a casa amb altres nens que sol. També podeu jugar en família alguna vegada.

12.- Pot jugar entre setmana (i no només el cap de setmana) depenent de si fa la resta d´activitats sense problemes, i en tot cas una estona limitada. Es recomana com a màxim una partida diària i temps màxim d´una hora, durant els dies d´entre setmana; i durant el cap de setmna pot jugar dues hores diàries separades, per exemple, una hora al matí i una altra a la tarda.

Pots consultar la guia completa fent clic al següent enllaç.