Nens petits: com més s'exposen a pantalles menys vocabulari aprenen

Un estudi que crida l´atenció i al qual posa èmfasi Dominica Díez, psicòloga clínica i cap de la Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques d´Althaia, és el que analitza l´associació entre el temps que els nens petits estan exposats a pantalles (en aquest cas concret, a la televisió) i el seu desenvolupament del llenguatge. En l´anàlisi, realitzada als EUA i en la qual es compara l´exposició precoç a la televisió i problemes d´atenció en nens, es van estudiar 1.008 pares de nens de 2 a 24 mesos. Es va veure que, en els infants d´entre 8 i 16 mesos, com més temps estaven exposats a les pantalles, menys producció de vocabulari tenien.

Dominica Díez explica que això passa «perquè el nen aprèn el llenguatge amb la interacció amb l´altre i aquest estudi ens diu que, amb el televisor engegat, l´adult parla menys: els pares pronunciaven fins a 200 paraules menys cada hora amb l´aparell engegat que apagat». Per això, els infants que convivien més hores amb el televisor engegat aprenien menys llenguatge que els altres.

L´estudi va tornar a analitzar aquests infants al cap de set anys i va comprovar que entre els nens més exposats a pantalles hi havia un 10 % més de problemes d´atenció que els que no ho estaven. Per tot això, l´Acadèmia Americana de Pediatria (AAP) no recomana l´ús de pantalles en el cas d´infants de menys de 2 anys i mig.



«Si hi ha pantalles no volen contes»



En aquest punt, Dominica Díez fa notar que «el problema no és què estan fent o què passa quan els nens petits miren pantalles, sinó què deixen de fer per mirar-les». La psicòloga clínica recorda que «un nen petit, d´entre zero i sis anys, necessita moure´s, experimentar, fer joc simbòlic, avançar a nivell motriu... Però si tu deixes triar al nen entre això o pantalles, moltes vegades tria pantalles. Són molt atractives, però alhora estan entrenant el seu cervell a rebre una exposició d´imatges i sons accelerada». Díez afegeix que «llavors s´acostumen a les pantalles i no volen que, per exemple, els expliquin contes». Per tant, Díez coincideix amb l´AAP a desaconsellar les pantalles per a nens de menys de 2 anys i mig.

Tot i això, un altre estudi realitzat per l´AAP sobre l´ús des mitjans de comunicació en infants de menys de dos anys indica que el 90% d´aquests infants mira alguna pantalla durant el dia, i que la mitjana de nens menors de dos anys mira la televisió entre una i dues hores al dia. El 14% passa davant del televisor més de dues hores; i el 30% dels pares de nens d´entre 2 i 3 anys creu que mirar la televisió permet que els fills s´adormin. Aquests estudis i les seves conclusions serien fàcilment extrapolables a la situació que es viu a casa nostra.