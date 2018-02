El pregó infantil de la Llum escenifica l'esforç que va suposar fer la Sèquia

El pregó infantil de les Festes de la Llum ha complert el seu vintè aniversari. La fita l´han protagonitzat aquest divendres al migdia els alumnes de 6è de primària de l´escola Joviat i de 5è també de primària de l´escola Valldaura, que han escenificat la història de la sèquia de Manresa i el miracle de la Llum al Saló de Sessions de l´Ajuntament de Manresa.

Al pregó, en forma d´obra teatralitzada i recolzada amb efectes sonors i amb el suport d´elements manuals fets pels mateixos alumnes, no hi han faltat les figures dels consellers de Manresa, el rei Pere III, el bisbe de Vic Galceran Sacosta i, com no, el poble que va impulsar les obres de la Sèquia al segle XIV per fer arribar aigua a Manresa i a tot el seu entorn. Tots interpretats pels alumnes de la Joviat i l´escola Valldaura amb el suport dels narradors. Una sardana al ritme dels Goigs de la Llum, i els mateixos Goigs de la Llum que han cantat els alumnes sobre una base rítmica, han culminat la representació, que ha estat molt aplaudida.

A l´acte també hi ha intervingut la diputada 2a de la junta del Col·legi d´Advocats de Manresa, Rosa Maria Arderiu, que és l´entitat que enguany administra la Festa de la Llum. Ha il·lustrat els nens i nenes en temes de dret d´una forma planera i didàctica. Els hi ha dit que «els drets justos s´han d´exigir fins a assolir-los», i els hi ha aconsellat que lluitin amb educació i respecte per allò «que considereu just. No us podeu rendir mai. Heu de lluitar pels vostres somnis, el que us fa il·lusió i més feliços» perquè «no hi ha res impossible».

Però el dret ha d´anar acompanyat de deures i responsabilitats, els hi ha recordat. «Tenim drets que ens han de respectar i deures que complir», va dir.

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat als alumnes que la sèquia és un exemple que per aconseguir un objectiu cal esforç, constància i perseverança. Els hi ha agraït els treball conjunt per fer el pregó i ha recordat que enguany compleix el seu vintè aniversari. El primer el van pronunciar alumnes de l´escola ja desapareguda Francesc Barjau. Qui en va ser responsable, Rosa Parcerisas, era al Saló de Sessions com a representant de l´Associació Misteriora Llum de Manresa.

El pregó institucional de la Festa de la Llum el pronunciarà aquest divendres a 2/4 de 8 del vespre una de les primeres advocades que va exercir a Manresa, Anna Carranza. També va ser directora de Càritas Manresa entre el 1999 i el 2003.