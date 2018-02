Multa de més de 60.000 euros de l'Ajuntament al 'banc dolent' per tenir 75 habitatges buits

L'Ajuntament de Manresa ha decidit imposar una multa coercitiva al conegut com banc dolent, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (SAREB). La mesura afecta un total de 75 habitatges desocupats fa més de dos anys que aquesta societat no ha regularitzat, i l'import de la sanció, que es calcula en funció de l'import del lloguer mensual mitjà i de la superfície dels pisos, s'eleva fins a més de 60.000 euros.

És la segona vegada que l'Ajuntament aplica aquesta mesura. La primera va ser el novembre del 2016. Aleshores, amb un import d'uns 11.300 euros. La resolució va afectar 18 habitatges propietat del Banc de Sabadell, que va acabar abonant l'import.

Joan Calmet, regidor d'Habitatge i Barris, ha signat la darrera resolució pel fet que la SAREB no ha regularitzat els 75 habitatges de la seva propietat fa més de dos anys, finalitzat el termini previst al Programa d'Inspecció i Intervenció de l'Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala.



Tres mesos de marge

La regidoria d'Habitatge ja havia sol·licitat a la SAREB, per mitjà d'una primera resolució de fa un any i mig, la regularització d'habitatges de la seva propietat, amb l'advertiment que li podrien imposar multes coercitives. La finalitat és que aquesta entitat destini més habitatges a venda o lloguer a preu assequible i/o lloguer social. Un cop finalitzat el termini de regularització concedit, l'Ajuntament adopta la mesura d'execució forçosa de la multa i, alhora, obre un nou període de regularització de tres mesos, durant el qual es demana a la propietat que adopti mesures de mobilització dels habitatges cap a un preu o lloguer assequible o al lloguer social.

La resolució de l'Ajuntament fixa l'import de la primera multa coercitiva en 12,48 euros per metre quadrat. Aquest import equival al 20% del cost anual mitjà del lloguer a Manresa. Tenint en compte que la mesura afecta 75 habitatges, de superfícies diverses (entre 34 i 160 m2), l'import total de la sanció és de 61.838,40 euros. La propietat té deu dies hàbils per presentar al·legacions.



Una mesura de pressió

En el marc del Programa d'Inspecció i Intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala, l'Ajuntament recorda que ha mediat per aconseguir dels bancs habitatges de lloguer social, de manera que la multa coercitiva solament s'imposa com a mesura per forçar la mobilització dels habitatges buits no regularitzats quan la mediació no ha avançat suficientment.