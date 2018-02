Activitats per demanar la llibertat dels presos polítics

Prop de 80 persones van participar ahir en les activitats organitzades pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de la zona est de Manresa per demanar la llibertat dels presos polítics. Les activitats van tenir lloc a l'Espai Jove Joan Amades. Durant el migdia i a la tarda hi va haver un dinar popular i una sessió de contacontes i lectura de poemes, a càrrec de la periodista Aina Font. També hi va haver l'actuació en acústic del cantant i músic Natxo Tarrés.