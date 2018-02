Els alcaldes de Callús i Sallent, a les cel·les de Sant Domènec

L'alcalde de Callús, Joan badia, investigat per desobediència l'1-O, i el de Sallent, David Saldoni, van participar ahir en l'acció «Un poble empresonat» que es porta a terme a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Tots dos van ser a la cel·la per denunciar l'empresonament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. També hi va ser l'investigador manresà Pere Joan Cardona. Les cel·les seran instal·lades a Sant Domènec fins al dia de la Llum. Tots els torns ja s'han cobert.