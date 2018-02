La Bonavista de Manresa està tallada al trànsit per pavimentar la nova rotonda

La Bonavista de Manresa està tancada al trànsit des de prmera hora d´aquest diumenge per fer-hi els treballs d´asfaltatge. Culminaran, així, set mesos d´obres per fer la nova rotonda, que ja entrarà en funcionament amb tota la seva capacitat aquest dilluns. Tan sols faltarà fer la senyalització del terra, que es realitzarà la nit de dilluns a dimarts per no interferir en la comunicació.

La pavimentació ha començat a les 7 del matí i és previst que s´acabi al vespre. Hi treballen 35 persones. La majoria en l´operació d´asfaltatge. La resta són de la constructora que ha fer la rotonda i operaris de l´empresa de senyalització.

La carretera de Santpedor ha sigut el primer tram que ha quedat asfaltat a mig matí. A partir d´aleshores la maquinària s´ha anat traslladant cap a altres punts. Es pavimentarà la rotonda, que tindrà els dos carrils previstos, i també els accessos d´entrada i sortida a l´esmentada rotonda.

La Bonavista de Manresa quedarà tallada al trànsit tot el diumenge. Els cotxes que circulen per la carretera de Vic en direcció al centre es desvien pel carrer Indústria; els de la carretera de Vic que van cap a la sortida nord ho fan pel carrer Bilbao; els del Passeig es desvien cap el Sèquia. Fins a mig matí aquests talls no han originat problemes de trànsit.

Divendres passat ja es va dur a terme una primera fase de pavimentació als carrers del voltant de la rotonda: Mossèn Jacint Verdaguer, Bisbe Comas, i un tram de la carretera de Santpedor. Aquest diumenge es fa a la rotonda. Es porta a terme en festiu per alterar el menys possible la circulació, segons l´Ajuntament de Manresa.

De bon matí les obres han generat expectació entre els vianants que passen per la Bonavista, plena de màquines per compactar el paviment, a més a més de les que escampen l´asfalt o una fresadora per arrancar el paviment antic i posar paviment nou al damunt.

També ja ha entrat en funcionament la nova regulació semafòrica a la zona per als vianants. Els semàfors per creuar s´han acostat més a la rotonda que no pas ho eren abans.

Les obres a la Bonavista van començar el juliol passat. A l´octubre ja es va obrir a la circulació, encara que amb tan sols un dels dos carrils de circulació previstos. A partir d´aquí els treballs es van centrar als carrers de l´entorn per relligar-los amb la nova estructura. Ara s´encara la darrera fase dels treballs.

Quedarà per fer el parc, una vorera de la carretera de Santpedor i temes relacionats amb amb jardineria.