La Bonavista queda tallada avui tot el dia per pavimentar la rotonda

Avui, durant tot el dia, la rotonda de la Bonavista estarà completament tallada al trànsit per dur-hi a terme els treballs de pavimentació. Demà ja entrarà en funcionament amb els dos carrils previstos, i també amb el nou sistema semafòric per donar pas a vehicles i vianants. L'obra, que va començar l'estiu passat, quedarà així pràcticament completada.

Quedaran per fer alguns detalls, la zona verda entre la carretera de Vic i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i el primer tram de la carretera de Santpedor. El cap de setmana del 17 i 18 de març es farà l'acte d'estrena obert a la ciutadania. Culminarà així un projecte ideat fa més de 30 anys. S'ha escollit un dia festiu perquè hi hagi la mínima afectació possible en el trànsit. La pavimentació començarà a les 7 del matí i és previst que es pugui allargar fins a les 10 de la nit. La rotonda ja entrarà en funcionament amb tota la seva capacitat, amb els dos carrils de circulació previstos.