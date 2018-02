Catalonia Sacra posa l'accent en el patrimoni artístic de la regió central

El Retaule del Sant Esperit de la basílica de la Seu de Manresa és més que l'obra mestra del pintor barceloní Pere Serra. La peça artística, creada entre el 1393 i el 1394, és cabdal per entendre l'evolució de la pintura trescentista i l'obertura a les novetats del gòtic internacional a Catalunya. Forma part de les obres que defineixen i expliquen la història de l'art al país. Per aquest motiu, el retaule manresà va ser protagonista ahir en la primera activitat de Catalonia Sacra, una iniciativa dels deu bisbats catalans amb l'objectiu de divulgar l'important llegat cultural i artístic de l'Església catalana.

Manresa no només va acollir ahir la conferència sobre el retaule, sinó que a la sala gòtica de la Seu es va fer la presentació de la sisena edició de Catalonia Sacra, que torna a programar actes per tot Catalunya i impulsa activitats al Bages, al Berguedà, l'Anoia, el Moianès i al Solsonès, entre altres comarques. L'extens territori de la regió central, a més, forma part de tres bisbats (Vic, Solsona i la Seu d'Urgell), i cada un té el seu espai en l'agenda d'aquest any.

El bisbe de Vic, Romà Casanova, que va assistir a la presentació, va vincular el ric patrimoni artístic del bisbat als prop de 1.600 anys d'història de la institució que encapçala, i va destacar que «l'Església no té por de l'art». A la presentació també hi havia Joaquim Nadal –el reconegut exalcalde de Girona i conseller en els governs de Maragall i Montilla– com a director de l'Institut del Patrimoni Cultural de Catalunya, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, entre altres personalitats i experts vinculats a la preservació i divulgació del patrimoni cultural.

Era la primera vegada que la presentació es feia fora de Barcelona. I és que amb aquest gest es volia posar de manifest que el patrimoni cultural eclesiàstic és present arreu del territori. La totalitat de la programació es pot consultar a la pàgina web de Catalonia Sacra. Pel que fa a la Catalunya Central, el proper 31 de març hi haurà una visita a la catederal de Solsona i el 7 d'abril una altra, al claustre del monestir de l'Estany. El 2 de setembre es farà una xerrada a la capella de la Concepció de Pujalt sobre el seu retaule renaixentista, i el 17 de novembre, una conferència a l'església de Sant Pere de Berga sobre la particularitat i els valors de la seva Custòdia. La quarantena d'activitats han de servir per revalorar el patrimoni artístic dels bisbats.