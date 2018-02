L'antiga fàbrica d'electricitat de l'Anònima torna a generar llum

A la fàbrica de l'Anònima es va produir per primera vegada electricitat a Manresa. Amb carbó de les mines de Berga. Això era a final del XIX, durant la Revolució Industrial. Ara, al segle XXI, l'Anònima torna a generar llum. Aquest cop en forma d'art.



Ahir s'hi va celebrar la primera edició de «Ponts de Llum», una proposta d'art efímer amb els efectes lumínics com a protagonista, combinat amb altres expressions artístiques, com ara la música o bé la dansa. El carrer Sobrerroca va ser un altre dels escenaris de la proposta, que es repetirà avui des de mitja tarda fins a les 10 del vespre.



La foscor predominava a la nau principal de l'Anònima per, precisament, ressaltar encara més les mostres d'art contemporani que tenien la llum com a eina d'expressió. A part de les diverses accions previstes que es van poder veure al llarg de tot el vespre, també es podien contemplar altres elements, com quatre estructures amb CDs que canviaven de color en funció de la perspectiva des d'on es miraven. Hi havia projeccions a les parets descrostades de l'antiga fàbrica, i fins al 2014 seu de l'elèctrica Endesa, i miralls que es reflectien en teles i es convertien en ombres de colors. Una mostra de l'art efímer de «Ponts de Llum» eren blocs de gel pintats en una de les seves cares que s'anaven desfent a poc a poc.



El carrer Sobrerroca també era a les fosques ahir al vespre. S'hi duien a terme accions de la mostra. Una d'elles a la torre Sobrerroca, plena de petits llums ataronjats al seu interior. A la capella del Pou de la Gallina una làmpada hologràfica dibuixava formes al mig del recinte amb l'acompanyament de música electrònica. Va generer molta expectació entre la gent que hi passava.



Amb «Ponts de Llum» l'Anonima de Manresa fa un pas més per convertir-se en un espai de creacions artístiques. A mans municipals des del 2014 i en desús durant tres anys, ha acollit el Festival Artístic del Barri Antic i activitats de la Fira Mediterrània.