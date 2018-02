L'exposició «Del PTV al TDK» convida a fer un salt en el temps

Les sessions continues dels diumenges als cinemes Goya o l'Olímpia, la dictadura i els primers moviments democràtics a la ciutat de Manresa, els canvis de noms dels carrers , una foto plànol de la ciutat del 1947 on es pot apreciar que al voltant de l'institut Lluís de Peguera només hi havia camps aleshores, o l'aparell de fusta del Photomaton per fer-se fotografies de tamany carnet. Són algunes de les idees i objectes que es poden veure a l'exposició «Del PTV al TDK, que es va inaugurar ahir i mostra com vivien a Manresa entre els anys quaranta i noranta». Es pot veure al museu de la Tècnica.

La periodista Anna Vilajosana i l'historiador Francesc Comas són els comissaris de la mostra. Ahir, a la inauguració, Comas va oferir una visita guiada per l'exposició i Vilajosana va comentar que es tracta d'una mostra que s'ha de visitar amb tranquil·litat. «Aquí hi ha objectes que tenen el valor del temps» i que «ens diuen «com érem, com vivíem, apreníem, estimàvem o treballàvem, i també com som avui». És una exposició viva, va dir, perquè els visitants poden deixar el seu testimoni. També hi ha documents sonors, com les sirenes de les fàbriques o cançons de grups de música de la ciutat.

A la inauguració, l'alcalde, Valentí Junyent, va afirmar que «tots ens emocionarem en algun moment» visitant l'exposició. Va destacar que és una mostra sobre la singularitat de la ciutat. La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia és qui custodia bona part dels objectes que s'hi veuen.