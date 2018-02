Manresa rep els participants de la caminada «A cent cap als 100»

Un total de 170 persones procedents de Caldes de Montbui, Sant Joan de Mediona, Martorell i Manresa van participar en la caminada que es va fer a Manresa, organitzada per les regidories d'Esports i de Gent Gran dins el cicle de passejades per a la gent gran «A cent cap als 100». Els regidors d'Esports, Jordi Serracanta, i de Gent gran, Mercè Rosich, van donar la benvinguda a tots els assistents. Com a novetat, per a aquesta ocasió es va realitzar un taller d'introducció a la marxa nòrdica. A continuació, es va iniciar una passejada de 7 quilòmetres de llargada. Es va partir de la zona esportiva del Congost, es va seguir el riu i es va enfilar cap a la torre Santa Caterina.