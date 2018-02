Els gremis protagonitzen el torneig de Carcassonne de Manresa

Els gremis eren uns estructures rellevants a la Manresa del segle XIV, fins al punt que van donar nom a carrers de la ciutat. A partir d´aquest fet històric, el Club del Joc del CAE ha reformulat el funcionament del Torneig de Carcassonne de la Llum incorporant-hi aquestes figures.

D´entrada els jugadors participants es dividiran en quatre gremis (cuireters, pagesos, ferrers i teixidors). Cada membre del gremi disposarà d´una xapa identificativa i d´una tarja amb elements propis del gremi, com ara crits d´exclamació i de rebuig i improperis per adreçar als altres jugadors. També hi haurà la figura d´un cap de gremi que recaurà en un membre de l´equip i que li permetrà duplicar les seves puntuacions. I finalment hi haurà doble classificació: individual i per gremis.

Aquests elements, alguns dels quals ja es van començar a introduir en l´edició de l´any passat, volen donar una dinàmica més lúdica i animada al torneig, mantenint, però, el component competitiu. A més a més d´aquesta nova expansió "Els Gremis", el torneig es farà a partir del joc bàsic del Carcassonne amb les expansions "La Misteriosa Llum" i "El Bisbe Galceran".

El 10è Torneig de Carcassonne de la Llum es farà el dijous, 22 de febrer, a les 9 del vespre al Cafè del Taller (c/ Sobrerroca 14, de Manresa). Les persones interessades a participar-hi han de fer la inscripció prèviament a través del web del CAE (www.cae.cat).

Festes de la Llum

El torneig forma part del programa d´actes de les Festes de la Llum de Manresa i també és un dels tornejos classificatoris del Campeonato Estatal de Carcassonne que es farà a Madrid entre els mesos de juny i juliol. Per a aquesta activitat el CAE compta amb la col·laboració del Cafè del Taller, la Disfressa i Devir, l´empresa editora del joc.

El Carcassonne és un joc de taula ambientat a l´època medieval en el qual es jugadors han de col·locar estratègicament les seves peces per poder controlar ciutats, camins, monestirs i camps. A mesura que es va jugant es va creant el tauler de joc a partir de les peces que cada jugador va col·locant. El resultat de la partida és incert fins al final quan el darrer recompte de punts pot fer variar notablement les puntuacions obtingudes fins aquell moment.