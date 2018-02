Manresa està a punt de quedar-se sense una programació estable de sardanes

Manresa està a punt de quedar-se sense programació sardanista després que la junta de Nova Crida, l'entitat que oferia una agenda per als amants de la sardana, hagi decidit plegar aquest any. L'associació és l'única que ofereix periòdicament ballades de sardanes al carrer i convertia la ciutat en una de les poques amb una programació estable. Els integrants de la junta al·leguen que són massa grans i que no han trobat relleu per continuar l'activitat que han fet fins ara. Altres entitats que programen ballades, com Foment de la Sardana –de l'Agrupació Cultural del Bages– i el grup sardanista Dintre el Bosc, ho fan de manera puntual i en dates assenyalades.

Nova Crida programava ballades de sardanes a Manresa cada tres setmanes, aproximadament, però en els darrers anys elaboraven una agenda menys ambiciosa. El comiat de l'entitat arriba quan tot just celebra el 40è aniversari. «Ja l'any passat vam plantejar deixar-ho, però vam dir que mantindríem l'activitat fins al 2018 per aquesta efemèride. També ens ha animat el fet que Manresa sigui la Capital Cultural de Catalunya aquest any, i crèiem que era important que hi fóssim», explica el president de Nova Crida, Leandre Fusté. La junta va convocar una assemblea el 25 de gener, on es va tractar el futur de l'entitat i es va fer una crida perquè membres més joves agafin el relleu al capdavant de l'agrupació sardanista. Però no va ser possible.

«Tenim més de 70 anys i tothom s'ha de fer càrrec que som massa grans per ocupar-nos-en», afirma.

Set actes aquest any

Nova Crida ha programat per a aquest any set activitats a Manresa. L'agenda del 2018 de l'entitat té com a primer acte el concert de música per a cobla per a joves instrumentistes professionals, que porta per títol Acobla't, i que tindrà lloc aquest dissabte a l'auditori de la Plana de l'Om, coincidint amb les Festes de la Llum. També hi ha actes el dilluns de Pasqua, 2 d'abril, al santuari de Joncadella a l'aplec de l'ermita; el dilluns de Festa Major, el 27 d'agost; el 22 de setembre, coincidint amb les Festes de la Mercè, i el concert de Santa Cecília del 24 de novembre. També faran una sortida el 12 de maig a Alcanar, per a la gran final del Concert de la Sardana.

La jornada més important, però, serà la del 14 d'abril, quan hi haurà la celebració dels 40 anys de l'entitat. «Serà un comiat agredolç, perquè celebrarem que hem arribat a les quatre dècades, i això ens converteix en una associació amb molta presència a la història de la ciutat. Però també serà un dia que, si no hi ha relleu, es convertirà en un comiat», explica el president de l'entitat sardanista. El dia de la celebració dels 40 anys hi haurà un dinar de germanor per als socis i persones vinculades a Nova Crida a l'Espai Gastronòmic del Kursaal, i a les 6 de la tarda tindrà lloc una audició de sardanes al passeig de Pere III a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.



Participants més grans

Fusté no té gaires esperances que una nova junta decideixi continuar l'activitat de Nova Crida, i insta les altres associacions de Manresa que organitzen ballades puntualment que facin una programació estable. Ara, Nova Crida té menys de cent socis actius. Fa més de dues dècades el nombre d'integrants arribava als 500. Fusté reconeix que a les ballades que programen hi van sobretot persones d'entre 50 i 70 anys, i no s'hi veuen joves.