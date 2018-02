Més de 600 alumnes de primer d'ESO es mouran per Manresa guiats pel mòbil

Més de 600 alumnes majoritàriament de primer d'ESO de centres de secundària de Manresa i comarca participaran avui en la gimcana tecnològica Manresada. Coneixeran i aprendran a moure's per Manresa utilitzant diverses aplicacions del mòbil.

El punt de trobada i d'inici de la Manresada serà la plaça Major de Manresa. Enguany l'Ajuntament ha proveït els centres escolars que participen en aquesta iniciativa de targetes per poder utilitzar el bus urbà durant la gimcana. D'aquesta manera es vol promoure l'ús del transport públic entre els estudiants.

La Manresada és una iniciativa del col·lectiu d'ensenyants del Bagesa Lacenet, que ofereix projectes telemàtics als centres d'ense-nyament.

Durant tot el matí els estudiants utilitzaran codis QR, aplicacions de realitat augmentada de mapes, Instagram i altres aplicacions per moure's per Manresa, conèixer la ciutat, saber moure-s'hi, localitzar punts que els professors han prefixat prèviament i adquirir competències bàsiques com autonomia, treball en equip, creativitat i fer un bon ús dels dispositius mòbils.