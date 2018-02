Més d'un centenar de voluntaris planten 148 arbres a la llera del riu Cardener

La llera del riu Cardener, a l'espai situat entre Pont Vell i el de la Reforma, va viure dissabte a la tarda una gran festa de voluntariat i estimació per la naturalesa i la ciutat amb una gran plantada popular amb la participació de 122 persones –infants i joves de l'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch i altres ciutadans a títol individual– que van plantar un total de 148 arbres (freixes, àlbers, salzes i verns, entre d'altres espècies).

Aquesta jornada inicialment s'havia de celebrar el 4 de febrer passat però es va haver de suspendre per la pluja. Aquest dissabte, finalment, es poder realitzar amb un excel·lent ambient entre els assistents. El punt de trobada va ser la rotonda de Sant Marc, a les 4 de la tarda. Al llarg de la jornada, que es va allargar fins a dos quarts de 7 de la tarda es va dur a terme diverses accions: una breu formació sobre el bosc de ribera, fer els forats on plantar els arbres, regar-los, recollir deixalles i fer una passera per salvar un desnivell a la vora del riu. La jornada va finalitzar amb el lliurament de diplomes als assistents i un berenar per a tothom, que va servir per a recuperar les forces.

La plantada popular, que va comptar amb l'assistència del regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, té l'objectiu de contribuir a fer créixer el bosc de ribera del Cardener al seu pas per Manresa. El bosc de ribera és un dels boscos més productius i ufanosos del clima mediterrani, gràcies a la disponibilitat d'aigua, i acull a una gran quantitat d'espècies animals, d'entre les quals cal destacar la gran diversitat d'aus aquàtiques. Així, esdevé un oasi de natura en si mateix, i a la vegada exerceix de corredor ecològic entre altres espais naturals. Quant a la ciutadania, disposar d'un bosc de ribera al costat de casa contribueix a netejar l'aire de la ciutat, permet gaudir de l'observació de plantes i animals diversos, i ofereix un espai ombrívol i fresc on passejar o corre els mesos de calor.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un conjunt d'accions que ja s'han fet els darrers anys al Cardener, com ara la creació del parc de la zona del Pont Nou en un indret prèviament ocupat per barraques, horts i edificis en ruïnes. Així mateix, la regidoria d'Entorn Natural ha sol·licitat diverses subvencions a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona per tal de millorar la connectivitat entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada al llarg del riu i millorar la biodiversitat del seu bosc de ribera; i preveu organitzar noves accions de voluntariat ambiental, com a eina de millora de l'entorn natural i, a la vegada, d'educació i sensibilització ambiental