El PSC considera que els vianants han sortit perdent amb la nova Bonavista

El Grup Municipal del PSC a l´Ajuntament de Manresa considera que els vianants són els grans perjudicats de la implantació de la rotonda de la Bonavista. Opina que hi ha un «un perill evident» que hi puguin haver atropellaments, fins i tot quan «les persones que van a peu tenen prioritat de pas per creuar».

Per buidar la rotonda de vehicles i que no hi hagi taps al seu interior els semàfors que hi donen sortida només s'estan uns segons en vermell per prohibir el pas als cotxes i llavors ja es posa en ambre i en intermitent. D´aquesta forma poden passar els vehicles tot i que la prioritat de pas la continuen tenint els vianants.

El president del Grup Municipal Socialista, Felip González, ha constatat, segons explica en un comunicat, que «s´han produït nombroses situacions de risc evident per als vianants», i que fins i tot alguns d´ells «s´han hagut de fer valer avisant els conductors dels cotxes perquè s´aturessin i els deixessin passar».

Afirma que és lògic que el primer dia de funcionament tothom s´ha d´anar acostumant a les noves condicions de mobilitat, però considera que «caldrà fer un replantejament d´algunes de les mesures» que no vagin en detriment dels drets dels vianants «i els posin en perill real d´atropellament». Per aquest motiu insta el govern de l´Ajuntament a aplicar mesures immediates en la programació semafòrica.