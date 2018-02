La rotonda de la Bonavista queda enllestida després d'abocar-hi 500 tones d'asfalt

500 tones d'asfalt, una quarantena de persones mobilitzades a les obres i el trànsit tallat durant tot el dia a un dels principals nusos de comunicació de Manresa sense que, estranyament, hi haguessin embussos remarcables. I expectació, molta expectació entre els vianants. La nova rotonda de la Bonavista va quedar ahir pràcticament enllestida després dels treballs de pavimentació que s'hi van fer durant tot el dia.



El temps va jugar a favor. L'Ajuntament havia pensat un pla B per si plovia i traslladar l'operació per asfaltar el dia de la Llum, però el sol va ajudar a que tot anés fins i tot més ràpid del previst inicialment. Els treballs van començar a les 7 del matí i a les 5 de la tarda la pavimentació estava enllestida. Llavors s'hi van posar a fons els de la pintura. La previsió era que la rotonda s'obrís al trànsit cap a la mitjanit.



Culminaven així 8 mesos d'obres. Van començar el juny passat. A l'octubre ja es va obrir a la circulació, encara que amb tan sols un dels dos carrils de circulació previstos. A partir de llavors els treballs es van centrar als carrers de l'entorn per relligar-los amb la nova estructura. Ara quedarà per fer el parc, una de les voreres de la carretera de Santpedor on han de continuar treballs al servei d'abastament d'aigua i temes relacionats amb jardineria.



L'operació de pavimentació es va iniciar abans de les 7 del matí quan es van tallar tots els accessos a la Bonavista i va començar el desplegament de maquinària i operaris a tot l'entorn.



La carretera de Santpedor va ser el primer tram que va quedar enllestit ja a primera hora. A partir d'aleshores l'operació es va anar traslladant cap els altres punts. Primer una fresadora s'encarregava de treure el paviment antic. Després es feia la impregnació del terra perquè s'hi adherís l'asfalt. A continuació un camió abocava asfalt a una altra màquina que l'anava deixant anar fumejant al terra, i finalment les màquines compactadores s'encarregaven d'allissar el paviment i deixar-lo tot a punt.



Els accessos al Passeig i a la carretera de Vic pel sector del carrer Bisbe Comas van quedar enllestits abans del migdia. Posteriorment els treballs es van traslladar a la carretera del Pont de Vilomara i finalment a la pròpia rotonda i al tram que faltava de la carretera de Vic, a la cantonada amb mossèn Jacint Verdaguer.



Paral·lelament els operaris encarregats de fer la nova senyalització horitzontal ja treballaven esborrant els senyals provisionals de color groc i pintant els nous a tots els carrers de l'entorn de la Bonavista. Quan el paviment es va començar a refredar ho van fer també als seus accessos. En tancar edició continuaven treballant - van començar a fer-ho a les 6 del matí- per deixar a punt la rotonda. Tots aquests treballs es van fer amb espectadors al llarg de tot el dia que es van entretenir observant les maniobres dels operaris.



També va entrar en funcionament la nova regulació semafòrica a la zona per als vianants i es van obrir totes les voreres que s'han fet noves. Els semàfors per creuar s'han acostat més a la rotonda que no pas ho eren abans.



Divendres passat ja es va dur a terme una primera fase de pavimentació als carrers del voltant de la rotonda: Mossèn Jacint Verdaguer, Bisbe Comas, i un tram de la carretera de Santpedor. Ahir es van centrar a la pròpia rotonda i als seus accessos. Es va dur a terme en diumenge per alterar el menys possible la circulació, segons'Ajuntament de Manresa.