L'investigador Juan Ignacio Cirac participarà als premis "La ciència i els infants"

El científic nascut a Manresa i un dels investigadors reconeguts a nivell mundial en física quàntica, Juan Ignacio Cirac, serà a Manresa el pròxim 5 de març per assistir al lliurament del premis «La ciència i els infants» que atorga Rotary Club de Manresa-Bages, en col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa).

El segon premi «La Ciència i els infants» es consolida aquest 2018 després de l´acollida que va aconseguir l´any passat. Un total de catorze projectes de dotze escoles de la Catalunya Central opten al premi a partir de la feina que han desenvolupat els equips docents dels centres amb la voluntat de posar en valor aquells projectes d´educació científica que s´adrecen als nens i nenes d´educació infantil i el cicle inicial de primària. Els projectes han despertat la curiositat d´un miler d´alumnes de primària del territori que han pogut jugar i interactuar amb els treballs exposats en el marc de la Fira d´Experimentació.



Dotació econòmica



El Rotary Club Manresa-Bages manté la dotació econòmica dels guardons que destinen 600 euros per al primer premi, 400 per al segon i 200 per al tercer, respectivament.

Els premis es destinen a la compra de material científic per part de les escoles. L´entitat també ha promogut la visita de totes les escoles participants als guardons a la Fira d´Experimentació cobrint part del cost dels desplaçaments en autobús. En paral·lel, el professorat de les escoles ha tingut l´oportunitat de participar d´unes sessions formatives per part dels docents dels estudis d´Educació Infantil per incentivar la didàctica del coneixement del medi en l´etapa inicial d´ensenyament.



El veredicte, el 5 de març

El veredicte es donarà a conèixer el proper dilluns 5 de març en el transcurs d´un acte que se celebrarà a la sala d´actes de la UManresa i que comptarà amb el físic manresà Juan Ignacio Cirac. De reconegut prestigi internacional, Cirac pronunciarà una conferència a través de la qual divulgarà la seva activitat per acostar-la als infants.

El jurat de la segona edició dels premis «La ciència i els infants» està format per tres membres del Rotary Club Manresa-Bages (Pere Moro, Maite Gómez i Mar Barons) i dos membres de la UManresa (Sílvia Mampel i Jordi Cantons).

El jurat valora que els projectes siguin originals, ofereixin la resolució de problemes i s´aproximin al concepte científic. L´any passat es van premiar els treballs presentats per l´escola Riu d´Or de Santpedor, la llar d´infants Rexics, de Canet de Fals, i l´escola Sant Ignasi, de Manresa.