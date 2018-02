Manresa encén unes 30.000 espelmetes amb un record especial per als presos polítics

Les espelmes -30.000 de petites- han tornat a il·luminar aquest dimarts al vespre la plaça de Sant Domènec i el centre de Manresa amb la 6a Encesa de la Nova Llum, un acte que enguany ha près un to clarament reivindicatiu. S'hi han recordat els polítics presos i els Jordis (Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn) amb una projecció. A Sant Domènec també continuava viva la performance de denúncia «Un poble empresonat».

Al bell mig de la plaça s'han instal·lat unes tanques que han protegeit les espelmes, repartides dibuixant una figura geomètrica que ha representat una rosa dels vents. Paral·lalment, al primer tram del Passeig, l'ANC ha fet també amb espelmes un llaç groc i ha format la paraula llibertat.

El 2013, Òmnium Bages-Moianès va aportar com a administradora de la Festa de la Llum l'Encesa de la Nova Llum i l'ha mantinguda any rere any amb la col·laboració d'associacions, institucions, empreses, i d'instituts com el Guillem Catà. En total hi ha prenen part enguany una dotzena d'associacions i organismes.

A banda de Sant Domènec, també s'han repartit espelmetes pel Born, la Plana de l'Om, la plaça Major, Sant Ignasi Malalt i Sobrerroca, fins a arribar a la plaça d'Europa.

L'edifici de la Buresa també ha estat il·luminat amb 150 espelmes més grans, i cubs de llum que hi ha posat l'artista Bruno Pérez Juncà.