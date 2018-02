«A Manresa plou al llarg de l'any tant com a Londres»

El meteoròleg Francesc Mauri va exercir de mestre de cerimònies i va aportar dades com que «a Manresa plou a l'any tant com a Londres», però al llarg de 65 i 145 dies, respectivament, el 2017.

Mauri, però, va restar en segon terme en un acte en què els veritables protagonistes van ser els estudiants i ensenyants de l'institut Lluís de Peguera i les persones que van jugar el paper de testimonis per aportar els seus punts de vista, i tots, ordenats i ponderats per la magistrada Sílvia Mañas que va subratllar allò que, des del seu punt de vista, podia aportar aquell debat: la visió que un judici és «una eina per resoldre problemes en condicions d'igualtat», encara que fos en un tema com l'ús de l'aigua que desborda (mai més ben dit) l'àmbit judicial.