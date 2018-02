Més de 600 joves superen reptes i els comparteixen amb l'ajuda del mòbil, a Manresa

Si aquest dilluns al matí passejàveu per Manresa, probablement vau topar algun dels 603 joves que, amb una motxilla verd fluorescent a l'esquena i els ulls clavats al mòbil, recorrien la ciutat buscant indrets concrets per superar proves i deixar-ne constància a través del seu smartphone. Eren alumnes de vuit centres (la majoria del Bages i algun del Berguedà) que participaven en la cinquena Manresada, la gimcana tecnològica que impulsa el col·lectiu Lacenet amb l'objectiu que els nois i noies de 1r i 2n d'ESO siguin autònoms a l'hora de la moure's per Manresa i la coneguin més.

A les 10 del matí, els 603 nois i noies d'entre 13 i 14 anys van sortir de la plaça Major amb l'objectiu de superar els cinc reptes que els havien proposat en indrets diferents, mentre els seus tutors els controlaven digitalment des de la sala de premsa de l'ajuntament. Utilitzant el programa Life 360, lectors de codi QR, el programa Unity, Instagram o Twitter, els joves s'adreçaven fins a un punt concret de la ciutat, i allà, passant el mòbil per un codi QR, sabien quin repte havien de superar.

Quatre alumnes de l'institut Pere Fontdevila de Gironella, Pere Company, Mohamed Lamkadmi, Pau Farré i Oriol Comaposada, buscaven l'entrada de la parròquia del Carme. Després d'anar-hi per la plaça Milcentenari van baixar a la plaça Europa, des d'on se'ls va obrir el repte: enregistrar un petit esquetx d'un moment de nostàlgia. Tres d'ells van fer d'actors i el quart ho va gravar per penjar el curt vídeo a Instagram.

«Preguntar, millor que Google Maps»



A pocs metres dels nois de Gironella, a la Muralla de Sant Domènec, hi havia Gina Gutiérrez, Aran Sanclimens, Aina Riba i Núria del Águila, alumnes de 2n d'ESO del Pius Font i Quer de Manresa. Ja havien superat un repte al Cap del Rec, un lloc que, com admetien, «ens ha costat de trobar». Assenyalaven que el «Google Maps va bé per orientar-se, però preguntar a la gent és millor». A la Muralla havien d'aconseguir entrevistar algú fent-li una reflexió del periodista Carles Capdevila, traspassat l'any passat.

La gimcana, que en alguns reptes allunyats del centre convidava els nois i noies a agafar el bus urbà, estava prevista que finalitzés a la 1 del migdia al Parc de la Seu, amb una actuació de Manel Justícia. El Forn de Cabrianes hi va posar l'esmorzar i a invitar els joves participants a menjar un tall de coca.