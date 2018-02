La nova Bonavista s'estrena sense cues ni embussos remarcables

Vuit mesos d'obres han permès transformar la Bonavista de Manresa i mostrar un nou paisatge en una de les principals entrades de la ciutat. Els treballs de pavimentació i de pintura que es van dur a terme diumenge durant tot el dia, de les 7 del matí fins a les 3 de la matinada, van permetre que el projecte s'hagi pràcticament completat i que la rotonda ja funcioni amb tota la seva capacitat.



La prova de foc amb els dos carrils de circulació oberts la va passar aquest dilluns sense problemes aparents, fins i tot en hores punta. Tan sols cal destacar cues al Passeig en direcció a la Bonavista que arribaven a la plaça Onze de Setembre a la tarda. És l'obra de més impacte que s'ha fet els últims anys a Manresa, tant per la metamorfosi de la Bonavista com pel volum de la inversió: més d'1,5 milions d'euros.



Si a això s'hi afegeix que ja el 1933 es va redactar un Pla de Reforma i Eixample per enllaçar la prolongació de la carretera del Pont de Vilomara amb el passeig de Pere III per aquest mateix punt, el projecte adquireix més dimensió. Han passat 85 anys.



La nova façana de Manresa, però, no està completa. Falta la zona verda de la Bonavista, on hi haurà un parc infantil, i s'han d'enllestir uns treballs de la xarxa d'abastament d'aigua a la carretera de Santpedor. És previst que els treballs durin dues setmanes. Això sense tenir en compte que a l'illa de la Bonavista encara hi ha tres immobles dempeus, a mà dreta vist des del Passeig. Dos són de propietat privada, i un de municipal. En aquest cas es va optar per tirar endavant el projecte sense tirar a terra totes les finques.



De la mateixa manera que en el seu dia es va debatre si tallar completament la circulació per fer les obres o bé mantenir el trànsit de vehicles. Es va triar aquesta última opció. Tot i que amb problemes d'embussos, cues i retencions, durant els 8 mesos d'obres no hi ha hagut talls de trànsit. Fins a l'últim moment, diumenge passat, per pavimentar –s'hi van abocar 500 tones d'asfalt–i pintar.



El projecte de la Bonavista es va començar a embastar l'abril de l'any passat, quan es van iniciar les obres en enderrocar la finca de la carretera de Vic, 102. D'aquesta manera es deixava l'espai lliure necessari per fer-hi la rotonda. Fa més de 30 anys que l'Ajuntament va començar a comprar les finques de la zona.



El juny es van iniciar les obres en si. Els primers dos mesos semblava que els treballs no avançaven perquè es van centrar en el subsòl. La Bonavista no és tan sols un dels principals nusos de comunicació de Manresa sinó també de serveis com l'aigua i el clavegueram. No es tocaven des dels anys 60, quan es va urbanitzar la carretera de Vic. Hi van trobar més pegues de les que es pensaven.



Un cop resoltes aquestes connexions, els treballs ja es van centrar en la superfície. A l'octubre es va obrir la rotonda de manera provisional, amb un dels dos carrils de circulació previstos. Això va generar nous circuits, com per exemple anar del Passeig a la car-retera del Pont de Vilomara pràcticament en línia recta. A partir d'aquí els treballs es van desplaçar cap a tot l'entorn, fins que, amb tot a punt, diumenge es va tallar el trànsit per pavimentar i pintar.