La PAHC exigeix lloguers socials pels blocs ocupats de la Guia de Manresa

La PAHC Bages, l´Assemblea de Barri de la Guia i l´Associació de Veïns i Veïnes del barri han denunciat aquest dimarts que han arribat ordres per desallotjar tres pisos ocupats de la Guia, i que l´empresa propietària, Adif, es nega a acceptar lloguers socials, tal i com els hi han plantejat els que hi viuen.

Veïns i veïnes de la Guia, amb el suport d´activistes e la PAHC ha reclamat en un acte públic que s´ha dut a terme davant l´estació de tren de la Renfe que Adif aturi els desallotjaments previstos «i que s´avingui a regularitzar» la situació dels pisos ocupats amb lloguers socials tal i com contempla la Llei Catalana d´Habitatge, ha explicat Arnau Carné, una de les persones a qui li ha arribat l´ordre de deixar el pis. La resposta d´Adif, ha comentat, ha sigut exigir uns «lloguers inassumibles i paral·lelament ha demanat l´execució dels desallotjaments», previstos pel pròxim 23 d´abril.

A la Guia hi ha 58 habitatges, i la majoria estan habitants. Alguns són veïns i veïnes de tota la vida, altres han establert lloguers nous amb Adif i també hi ha habitatges ocupats perquè «hi havia pisos buits i gent amb necessitats de tenir un lloc per viure», segons la presidenta de l´AVV, Carla Valdeolives, acompanyada de Reme Hernández, de la PAHC. Segons la Plataforma, aquestes ocupacions han tornat a donar vida al barri i han fet possible la rehabilitació de l´entorn.

Les denuncies per deixadesa han sovintejat els últims anys. Sobre el barri també hi ha l´amenaça de l´enderroc. El Pla d´Ordenació preveu tirar-lo a terra. Per la PAHC, no té sentit en una ciutat on hi ha gent que té problemes per accedir a l´habitatge. Segons la seva opinió, les protestes i mobilitzacions han fet que el projecte estigui aturat.

L´acte públic s´ha fet enmig d´uns evident desplegament dels Mossos d´Esquadra. La PAHC i els veïns de la Guia han anunciat l´inici de diferents mobilitzacions per fer efectives les seves demandes.

El març de l´any passat veïns i veïnes de la Guia van expressar el seu rebuig al Pla d´Ordenació mostrant pancartes contra l´enderroc del barri en un ple municipal. A l´abril del mateix anys hi va haver una manifestació pel centre de Manresa que va acabar a la Guia i amb les vies de tren de la Renfe tallades per un grup de manifestants.