Assemblea general ordinària de l'ANC territorial a Manresa

Aquest dissabte dia 24 de febrer, a les 11 del matí, a la sala d'actes del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària de la territorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Manresa. A banda dels punts clàssics d'una assemblea general, com ara la presentació dels estats de comptes i l'informe de les activitats del darrer any, s'hi efectuarà el relleu del secretariat de la territorial, tenint en compte que l'actual finalitza el seu mandat de tres anys. Per aquest relleu s'ha presentat una sola candidatura unitària, des de la qual, un cop realitzada la votació i rebre el suport si s'escau dels associats presents, s'anunciaran els noms dels propers integrants del nou secretariat.